Прямой эфир

Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

0
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Огонек найдется: РЛС вычислят вражеские батареи по траектории снарядов
Новые радары способны обнаружить беспилотники и артиллерию противника на расстоянии в десятки километров

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника <…> в режиме реального времени. Станция будет постоянно вести разведку», — цитирует «РИА Новости» командующего 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Демина.

По его словам, станция будет мониторить обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях. Как говорится на сайте военного ведомства, с помощью РЛС можно отслеживать сразу несколько воздушных целей на расстоянии более 2 тыс. км от границ РФ.

Также станция позволяет зафиксировать массовый взлет авиации и крылатых ракет, определить траекторные параметры выпущенных целей, самолетов и беспилотников. РЛС может распознавать самолеты «стелс».

В рамках программы перевооружения планируется возвести еще несколько подобных станций, а впоследствии — создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям.

Загоризонтная РЛС «Контейнер» находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Подобные станции предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. В октябре 2019-го сообщалось, что «Контейнер» успешно прошел предварительные испытания и находится на госиспытаниях.

30 октября Россия развернула на Каспии, Дальнем Востоке и Балтике загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух». Такие станции служат для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Их характеристики засекречены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские самолеты 12 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ
Российский генерал заявил о невозможности перехватить ракеты «Ярс»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019