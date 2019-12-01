Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника <…> в режиме реального времени. Станция будет постоянно вести разведку», — цитирует «РИА Новости» командующего 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Демина.

По его словам, станция будет мониторить обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях. Как говорится на сайте военного ведомства, с помощью РЛС можно отслеживать сразу несколько воздушных целей на расстоянии более 2 тыс. км от границ РФ.

Также станция позволяет зафиксировать массовый взлет авиации и крылатых ракет, определить траекторные параметры выпущенных целей, самолетов и беспилотников. РЛС может распознавать самолеты «стелс».

В рамках программы перевооружения планируется возвести еще несколько подобных станций, а впоследствии — создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям.

Загоризонтная РЛС «Контейнер» находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Подобные станции предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. В октябре 2019-го сообщалось, что «Контейнер» успешно прошел предварительные испытания и находится на госиспытаниях.

30 октября Россия развернула на Каспии, Дальнем Востоке и Балтике загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух». Такие станции служат для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Их характеристики засекречены.