Пожар в автобусе на Приморском шоссе Петербурга попал на видео

На севере Петербурга загорелся рейсовый автобус. По словам очевидцев, пожар начался 1 декабря в 12:21 возле дома № 45 по Приморскому шоссе рядом с Ольгино.

Автобус, принадлежащий ОАО «Третий парк», направлялся в Зеленогорск. Водитель, обнаружив задымление в моторном отсеке, сразу же припарковался на обочине и эвакуировал 50 пассажиров. Благодаря оперативным действиям никто не пострадал, отмечает телеканал «78».

Затем на место прибыли пожарные. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщалось в октябре, автобус с пассажирами загорелся во время движения в Уфе. Травмы получили три человека. Огонь подпалил волосы двум мужчинам. Третий пассажир повредил ногу, когда в автобусе произошла давка.