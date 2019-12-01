Собчак рассказала о своем отношении к сравнениям с лошадью

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что не обижается на оскорбления со стороны недоброжелателей. По ее словам, «по-настоящему ранит только то, что реально принимаешь на свой счет».

В своем Instagram 1 декабря журналистка опубликовала видео с пародией блогера Ильи Сатира на нее. Автора ролика Собчак назвала талантливым, а скетч — гениально сделанным.

Журналистка считает, что «человека нельзя обидеть, человек может только обидеться», что, в свою очередь, зависит от его уверенности в себе и самооценки.

«Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с четырьмя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная сука, родившаяся с золотой ложкой во рту»? Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать», — написала телеведущая.

Собчак призвала опасаться «тех, кто смеется только над другими», отметив, что такие люди злословят за спиной и при этом «сами дико обидчивы и ранимы».

Ранее в ноябре разгорелся скандал вокруг интервью Собчак украинскому журналисту Евгению Киселеву, которое она дала еще в сентябре. Телеведущую спросили о принадлежности Крыма. Ответом Собчак возмутились в Партии ветеранов России и потребовали прокуратуру проверить беседу на наличие признаков экстремизма.