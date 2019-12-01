Прямой эфир

Собчак рассказала о своем отношении к сравнениям с лошадью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что не обижается на оскорбления со стороны недоброжелателей. По ее словам, «по-настоящему ранит только то, что реально принимаешь на свой счет».

В своем Instagram 1 декабря журналистка опубликовала видео с пародией блогера Ильи Сатира на нее. Автора ролика Собчак назвала талантливым, а скетч — гениально сделанным.

Журналистка считает, что «человека нельзя обидеть, человек может только обидеться», что, в свою очередь, зависит от его уверенности в себе и самооценки.

«Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с четырьмя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная сука, родившаяся с золотой ложкой во рту»? Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать», — написала телеведущая.

Собчак призвала опасаться «тех, кто смеется только над другими», отметив, что такие люди злословят за спиной и при этом «сами дико обидчивы и ранимы».

Ранее в ноябре разгорелся скандал вокруг интервью Собчак украинскому журналисту Евгению Киселеву, которое она дала еще в сентябре. Телеведущую спросили о принадлежности Крыма. Ответом Собчак возмутились в Партии ветеранов России и потребовали прокуратуру проверить беседу на наличие признаков экстремизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волочкова назвала свадьбу Собчак «псевдоженитьбой»
Киркоров показал свой вагон для гастролей изнутри

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019