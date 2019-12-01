Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пятницу, 29 ноября.

«Наиболее распространенный показатель — потребление [алкоголя] на душу населения — снизился на 43% с 2003 по 2016 год, в частности благодаря заметному снижению потребления крепкого алкоголя. (...) В результате в 2017 году каждый россиянин старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 л чистого алкоголя, меньше, чем французы (11,7 л, но всё же больше, чем в среднем по Европе (9,8 л)», — говорится в статье.

Значительное сокращение потребления алкоголя даже способствовало увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая достигла рекордного уровня в 2018 году: 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57, а средняя продолжительность жизни женщин — 71 год.

Улучшить ситуацию, по мнению авторов Le Monde, позволили ограничительные меры.

11 ноября Организация экономического сотрудничества и развития представила рейтинг стран по потреблению алкоголя на душу населения. На первом месте в списке оказалась Литва, жители которой в среднем пьют 12,3 л алкоголя в год. Франция (11,6 л) оказалась на третьем месте. Россия расположилась на седьмой строчке с показателем 11,1 л.

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.

В сентябре специалисты из Европейского статистического агентства выяснили, что дороже всего пристрастие к спиртным напиткам обходится жителям Финляндии, дешевле всего — населению Румынии и Болгарии.