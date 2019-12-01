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Ди Каприо ответил на обвинения в причастности к поджогам лесов

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Американский актер и известный экоактивист Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно причастны к поджогам лесов Амазонии.

«Во времена кризиса для Амазонии я выражаю свою поддержку тем людям Бразилии, которые пытаются спасти свое национальное и культурное наследие… На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают», — написал в ответ Ди Каприо в Instagram.

Накануне в Бразилии были задержаны четыре члена нескольких НПО. Их подозревают в поджоге лесов с целью дальнейшей продажи фото пожаров Всемирному фонду дикой природы (WWF). Болсонару заявил, что Ди Каприо является соучастником поджигателей лесов, направляя НПО средства.

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