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Осень в Петербурге стала одной из самых теплых за последние годы

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Минувшая осень в Санкт-Петербурге стала одной из самых теплых за последние несколько лет. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей страничке в Facebook.

По словам синоптика, с сентября по ноябрь средняя температура примерно на один градус превышала климатическую норму — +6,7 градуса при норме в +5,7 градуса. Первенство в XXI веке держит 2005 год, когда средняя температура осени составила 8,3 градуса выше нуля, передает телеканал «78».

Ранее в Северной столице был установлен температурный рекорд. 14 ноября воздух прогрелся до 9,9 градуса — таких показателей синоптики не фиксировали за 138 лет метеонаблюдений, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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