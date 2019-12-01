Мастер-класс петербургского хирурга Чернякова прошел в Мурманске

Известный петербургский сердечно-сосудистый хирург Илья Черняков провел мастер-класс в Мурманской областной больнице. Он обучал коллег лечению пациентов с почечной недостаточностью.

Операцию по созданию сосудистой фистулы открытым способом выполняют всего в семи больницах. Одной из них является ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», где работает Черняков. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Теперь мурманские врачи планируют постоянно проводить подобные операции.

Ранее сообщалось, что в Мурманске в городской поликлинике № 2 открылся кабинет выдачи рецептов. Новая услуга появилась в рамках мероприятий по обеспечению жителей доступной медицинской помощью. Специалисты оказывают помощь пациентам с хроническими заболеваниями, которые получают препараты на постоянной основе, но не могут попасть на плановый прием к врачу.