Конкурс рисунков с краснокнижными животными стартовал в Тверской области

Начался конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона», который ежегодно проводится с 2010 года. Ребята в возрасте от 5 до 14 лет представят рисунки редких животных или растений, а также письменное обоснование своего выбора.

Как отмечают Тверские ведомости, работы должны мотивировать и призывать к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов.

По итогам конкурса определят победителей в трех возрастных категориях: 5–7 лет; 8–10 лет; 11–14 лет.