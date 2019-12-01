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Конкурс рисунков с краснокнижными животными стартовал в Тверской области

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Начался конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона», который ежегодно проводится с 2010 года. Ребята в возрасте от 5 до 14 лет представят рисунки редких животных или растений, а также письменное обоснование своего выбора.

Как отмечают Тверские ведомости, работы должны мотивировать и призывать к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов.

По итогам конкурса определят победителей в трех возрастных категориях: 5–7 лет; 8–10 лет; 11–14 лет.

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