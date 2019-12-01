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СМИ сообщили о гибели 10 человек в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

По предварительной информации, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы.

Как уточняет источник «Интерфакса», автобус направлялся из Сретенска в Читу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

«Все пассажиры автобуса — граждане РФ, иностранцев среди пассажиров не было», — сказал источник агентства.

Отмечается, что автобус принадлежит местной турфирме.

Ранее сообщалось, что в автобусе находились 18 человек.

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