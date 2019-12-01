Врачи объяснили повышенный риск заражения ВИЧ у женщин

Женщины больше мужчин подвержены заражению ВИЧ половым путем в связи с рядом биологических причин. Об этом сообщил руководитель научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин.

«Очень часто многие заболевания, передающиеся половым путем, у женщин протекают бессимптомно. А их наличие тоже в несколько раз повышает вероятность заражения», — отметил он в интервью журналистам РБК в воскресенье, 1 декабря.

По словам заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Вадима Покровского, риск заражения у женщин, которые в течение года живут половой жизнью, составляет 40%, в то время как у мужчин — только 30%, учитывая, что ВИЧ-инфицированный партнер не проходит курс лечения.

Также он отметил, что сейчас преобладает половой способ заражения, а в 2000-х годах большинство заразившихся употребляли наркотики и получали вирус через нестерильные шприцы.

«Среди мужчин по определению больше потребителей наркотиков, кроме того, болеют еще мужчины-гомосексуалисты. А вот в странах Африки 50% или даже чуть больше ВИЧ-положительных — женщины», — уточнил академик РАН.

Покровский подчеркнул, что главная проблема ВИЧ-положительных людей России в том, что не все получают необходимые лекарства.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков.