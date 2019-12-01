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Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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С 1 декабря в России вступило в силу распоряжение правительства об обязательной маркировке ряда товаров, среди которых духи, фотокамеры и автомобильные покрышки. Соответствующее распоряжение было ранее опубликовано на сайте кабмина.

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Полный список товаров, которые теперь необходимо маркировать, включает также одежду, в том числе рабочую, изготовленную из натуральной или искусственной кожи, куртки, ветровки, плащи, пальто, полупальто, блузки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку или товарный ярлык и содержит данные о продукте.

В 2019 году обязательная маркировка затронула уже несколько категорий. С 1 марта стала обязательной маркировка сигарет, с 1 июля — обуви.

С 1 июня 2020 года вводится обязательная маркировка отдельных видов молочных продуктов.

С 2024 года должна заработать единая система маркировки товаров.

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