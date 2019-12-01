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Академик РАН назвал число ВИЧ-инфицированных в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число инфицированных вирусом иммунодефицита человека в России преодолело отметку в 1 млн. Об этом заявил академик РАН Вадим Покровский опираясь на данные Роспотребнадзора, опубликованные в воскресенье, 1 декабря.

«ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения в возрасте 15–49 лет, и особо поражена группа наиболее активного возраста 35–39 лет. Тенденция такова, что ВИЧ-инфекция распространяется из групп риска в основное население. И в возрастной группе 30–40 лет около 4% мужчин и более 3% женщин инфицированы ВИЧ. Это очень высокий показатель», — отметил Покровский в интервью «Интерфаксу».

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Он подчеркнул, что около 25% из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо к проявлений. Сейчас количество ВИЧ-положительных людей в России — 1,06 млн. Показатель за шесть месяцев текущего года вырос на 47 тыс. человек. Общее число инфицированных растет, параллельно растет смертность: так в прошлом году 37 тыс. умерло от СПИДа, добавил академик.

По его словам, лечение от ВИЧ проходит не более 500 тыс. человек из тех, кто учтен, — то есть в лучшем случае лишь каждый второй житель страны с инфекцией. Эта цифра, заметил Покровский, примерная, поскольку есть те, кто мог получать терапию в течение месяца, а потом бросить. В 2018 году, по данным Покровского, государством было закуплено такое количество препаратов, которого достаточно для проведения 400 тыс. годовых курсов лечения.

Ранее, 1 декабря, в Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ.

27 ноября Министерство здравоохранения России внесло в правительство закон о ВИЧ-диссидентстве.

25 ноября Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по профилактике ВИЧ.

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