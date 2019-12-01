Зрители сняли на видео момент падения циркача с мотоцикла в Подмосковье
В Сергиевом Посаде артист цирка Стивен Салло упал с высоты 4 м, выполняя трюк на мотоцикле. Зрители засняли инцидент на видео, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 1 декабря.
На кадрах видно, как артист, катаясь внутри шара из сетки, потерял управление и упал с мотоцикла. К нему на помощь тут же бросились сотрудники цирка.
«Артисту была вызвана скорая помощь, медики диагностировали у него травму головы, ушибы грудной клетки, предплечья, таза и локтевого сустава», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером в цирке на проспекте Красной Армии.
11 октября акробат упал во время трюка в цирке на Цветном бульваре и получил серьезную травму.