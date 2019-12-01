Клуб квестов загорелся в Екатеринбурге

Порядка 100 человек эвакуировали из горящего в Екатеринбурге клуба для проведения квестов, сообщили 1 декабря в региональном МЧС.

Отмечается, что возгорание возникло в подвальном помещении на улице Малышева.

В 03:46 задымление локализовали на площади 20 кв. м, через семь минут открытое горение было ликвидировано полностью, пишет «РИА Новости».

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в подмосковной Балашихе загорелся храм Преображения Господня, построенный в XVIII веке.