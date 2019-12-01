В ДНР сообщили об убийстве командиром ВСУ военнослужащего

Командир 10-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил одного из военнослужащих, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 ноября. Офицер якобы применил оружие, а гибель военного списал на обстрел со стороны ополченцев.

«Неудовлетворительное состояние тылового обеспечения вынуждает личный состав выражать массовые недовольства», — цитирует RT сообщение «Донецкого агентства новостей».

В результате одного из таких конфликтов между военнослужащим 8-го батальона и командиром и произошло убийство, отметили в ДНР.

По данным СМИ, всего командование ВСУ в ноябре скрыло от начальство гибель 22 военных из-за небоевых инцидентов.

В августе сообщалось, что в Одесской области морпех застрелил сослуживца.