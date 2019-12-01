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На Украине заявили о превращении СНБО в «посмешище с клоунами»

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины превратился в посмешище с клоунами, заявил бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

«Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны в посмешище с клоунами. Продолжаю работать ради Украины! Как говорят: за одного битого двух небитых дают», — написал Кривонос в Facebook, комментируя свое увольнение.

Чиновник был отправлен в отставку 29 ноября решением президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, его уволили и с поста председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины.

Кривонос известен резкими антироссийскими высказываниями. Так, в начале ноября он заверил, что Россия якобы планирует расшатать ситуацию на Украине и «столкнуть граждан лбами», чтобы захватить власть.

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