На Украине заявили о превращении СНБО в «посмешище с клоунами»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины превратился в посмешище с клоунами, заявил бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

«Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны в посмешище с клоунами. Продолжаю работать ради Украины! Как говорят: за одного битого двух небитых дают», — написал Кривонос в Facebook, комментируя свое увольнение.

Чиновник был отправлен в отставку 29 ноября решением президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, его уволили и с поста председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины.

Кривонос известен резкими антироссийскими высказываниями. Так, в начале ноября он заверил, что Россия якобы планирует расшатать ситуацию на Украине и «столкнуть граждан лбами», чтобы захватить власть.