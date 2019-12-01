Стала известна личность одного из погибших на Лондонском мосту
Одним из двух жертв теракта на Лондонском мосту стал 25-летний выпускник Кембриджского университета Джек Мерритт. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил телеканал Sky News.
Сообщается, что Мерритт работал специалистом по реабилитации в одной из тюрем Великобритании.
Инцидент произошел 29 ноября. Во время встречи выпускников Кембриджа возле Лондонского моста неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом, ранив пятерых человек, двое из которых скончались. Полиция застрелила преступника и квалифицировала инцидент как теракт.
Однако еще до приезда правоохранителей злоумышленника скрутили простые люди. В качестве оружия они использовали полутораметровый бивень нарвала и огнетушитель.
Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, ранее судимый за террористическую деятельность.
30 ноября стало известно, что боевики ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за атаку на Лондонском мосту.