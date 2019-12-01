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Стала известна личность одного из погибших на Лондонском мосту

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Одним из двух жертв теракта на Лондонском мосту стал 25-летний выпускник Кембриджского университета Джек Мерритт. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил телеканал Sky News.

Сообщается, что Мерритт работал специалистом по реабилитации в одной из тюрем Великобритании.

Инцидент произошел 29 ноября. Во время встречи выпускников Кембриджа возле Лондонского моста неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом, ранив пятерых человек, двое из которых скончались. Полиция застрелила преступника и квалифицировала инцидент как теракт.

Однако еще до приезда правоохранителей злоумышленника скрутили простые люди. В качестве оружия они использовали полутораметровый бивень нарвала и огнетушитель.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, ранее судимый за террористическую деятельность.

30 ноября стало известно, что боевики ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за атаку на Лондонском мосту.

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