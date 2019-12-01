Прямой эфир

Блогер сравнил с хлевом украинский скоростной поезд «Интерсити»

0
Фото: youtube.com/Alexander Sanin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние экспресса «Интерсити», курсирующего между Киевом и Харьковом.

По его словам, даже вагоны первого класса похожи на хлев, а окна в поезде «невероятно грязные».

«Wifi не работает с момента запуска поезда даже в первом классе. Вагон первого класса — грязный ободранный хлев. Туалеты работают через один — в них стоят очереди. Мусорные пакеты свалены тупо в тамбурах», — поделился впечатлениями Денисенко в Facebok.

Также он «поблагодарил» Украинские железные дороги за подобные составы.

««Укрзализныця» — ваши реформы заметны невооруженным глазом», — написал блогер, однако позже добавил, что перечисленные им проблемы касались только одного поезда, а компания принесла извинения и обещала исправить ситуацию.

В июле сообщалось, что пользователей сети ужаснул внешний вид украинских электричек. На опубликованных фото можно было увидеть старые ржавые поезда с облупившейся краской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне поделились впечатлениями от новых плацкартных вагонов РЖД
Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019