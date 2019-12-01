Блогер сравнил с хлевом украинский скоростной поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние экспресса «Интерсити», курсирующего между Киевом и Харьковом.

По его словам, даже вагоны первого класса похожи на хлев, а окна в поезде «невероятно грязные».

«Wifi не работает с момента запуска поезда даже в первом классе. Вагон первого класса — грязный ободранный хлев. Туалеты работают через один — в них стоят очереди. Мусорные пакеты свалены тупо в тамбурах», — поделился впечатлениями Денисенко в Facebok.

Также он «поблагодарил» Украинские железные дороги за подобные составы.

««Укрзализныця» — ваши реформы заметны невооруженным глазом», — написал блогер, однако позже добавил, что перечисленные им проблемы касались только одного поезда, а компания принесла извинения и обещала исправить ситуацию.

В июле сообщалось, что пользователей сети ужаснул внешний вид украинских электричек. На опубликованных фото можно было увидеть старые ржавые поезда с облупившейся краской.