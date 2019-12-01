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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.

29 ноября в Лондоне мужчина напал на прохожих с ножом. Ранения получили по меньшей мере пять человек, двое из них скончались. Полиция застрелила преступника и квалифицировала инцидент как теракт.

Однако, как сообщается, до приезда правоохранителей 28-летнего Усмана Хана скрутили простые люди, среди которых был пожизненно осужденный за убийство 42-летний Джеймс Форд. В качестве оружия они использовали полутораметровый бивень нарвала и огнетушитель.

Бивень, по информации издания, был снят со стены штаб-квартиры гильдии рыботорговцев, которая находится рядом с мостом. Именно в этом здании проходила конференция Кембриджского университета по реабилитации заключенных, на которую приехали Хан и Форд.

«Это захватывающий дух героизм представителей общества, которые буквально бежали навстречу опасности, не зная, что им противостоит», — прокомментировал действия прохожих мэр Лондона Садик Хан.

Королева Великобритании Елизавета II также отметила смелость людей, которые «рисковали своими жизнями, для того чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их».

Как стало известно, обвиняемый в нападении на Лондонском мосту неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Он был освобожден из тюрьмы в 2018 году и носил электронный браслет.

В свою очередь, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.

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