Назван самый опасный удар в MMA
Известный канадский тренер бойцов смешанных единоборств Фирас Захаби рассказал о самом опасном ударе в MMA.
По его словам, самый большой урон может нанести «футбольный удар» по голове лежачего противника.
«Если бы я поднял бейсбольную биту и попросил тебя ее сломать ударом ноги, от тебя потребовалась бы невероятная техника. Но если биту опустить — задача станет легче. Дело в рычаге. Поэтому если соперник упал, и я нанес такой удар — можно действительно вырубить человека. С этой техникой надо быть очень осторожным», — сказал Захаби в интервью комментатору Джо Рогану, опубликованному на YouTube 27 ноября.
По единым правилам MMA «футбольные удары» относятся к очень опасным и запрещены.
Они не практикуются в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и в Bellator. Однако в некоторых странах до сих пор разрешены.
В январе сообщалось, что боец смешанного стиля отправил в нокаут соперника в первом же раунде ударом по ноге.