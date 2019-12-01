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Назван самый опасный удар в MMA

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Фото: youtube.com/K.O.mode
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Известный канадский тренер бойцов смешанных единоборств Фирас Захаби рассказал о самом опасном ударе в MMA.

По его словам, самый большой урон может нанести «футбольный удар» по голове лежачего противника.

«Если бы я поднял бейсбольную биту и попросил тебя ее сломать ударом ноги, от тебя потребовалась бы невероятная техника. Но если биту опустить — задача станет легче. Дело в рычаге. Поэтому если соперник упал, и я нанес такой удар — можно действительно вырубить человека. С этой техникой надо быть очень осторожным», — сказал Захаби в интервью комментатору Джо Рогану, опубликованному на YouTube 27 ноября.

По единым правилам MMA «футбольные удары» относятся к очень опасным и запрещены.

Они не практикуются в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и в Bellator. Однако в некоторых странах до сих пор разрешены.

В январе сообщалось, что боец смешанного стиля отправил в нокаут соперника в первом же раунде ударом по ноге.

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