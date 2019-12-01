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Аршавин оценил соперников сборной России на групповом этапе Евро-2020

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил итоги жеребьевки на чемпионат Европы — 2020.

Согласно результатам, российская команда попала в группу B, где встретится со сборными Дании, Бельгии и Финляндии.

«Был один вопрос — попадется нам Уэльс или Финляндия? Попалась Финляндия. Я думаю, это лучшее, что могло быть <…> Во-первых, Финляндия новичок, а с Уэльсом у нас связаны не самые лучшие чувства, ведь мы проиграли им на последнем Евро», — цитирует Аршавина РЕН ТВ.

Футболист также отметил, что Финляндия хоть и показывает достойную игру, но «по зубам нашей команде». Кроме того, страна находится рядом с РФ, и можно ожидать приезда большого количества финских болельщиков, отметил Аршавин.

По его мнению, самая ожесточенная борьба на Евро-2020 будет в группе F, куда попали Германия, Португалия и Франция.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что сборная России сыграет с финнами во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года 17 июня в Санкт-Петербурге. Матч с командой Бельгии состоится 13 июня, а против датчан россияне сыграют 22 июня в Копенгагене.

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