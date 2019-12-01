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Госдеп оценил условия Сирии по конституционному комитету страны

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Фото: Global Look Press/Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com
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Выдвинутые Сирией условия нарушают процессуальные нормы конституционного комитета страны, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

В Женеве проходит очередной раунд переговоров сирийского конституционного комитета. Заседания малой группы на текущей неделе не состоялись из-за отсутствия договоренностей сторон относительно повестки встречи. ТАСС уточнил, что сирийское правительство настаивало на подтверждении участниками комитета намерений бороться с терроризмом и на осуждении оккупации Сирии внешними силами перед переговорами. В свою очередь оппозиция выразила желание, чтобы эти вопросы рассматривались исключительно в рамках комитета.

«Запрашиваемые режимом (президента Сирии Башара. — Ред.) Асада предварительные условия явно нарушают процессуальные нормы конституционного комитета и являются вопиющей попыткой задержать важные переговоры, которые поддерживаются как малой группой (конституционного комитета. — Ред.), так и «астанинской», — говорится в опубликованном заявлении.

Ортэгус уточнила, что работа конституционного комитета не может быть «единственным направлением усилий, предпринимаемых международным сообществом в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН». Американское дипведомство настаивает на параллельном исполнении других условий: освобождении задержанных, прекращении огня в Сирии и создании безопасных условий для проведения свободных и справедливых выборов под тотальным контролем ООН.

В Госдепе также выразили поддержку действиям генсека ООН Антониу Гутерриша и спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена по конституционному комитету Сирии.

В сентябре ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, в котором единственным посредником будет сама международная организация. Целью комитета станет подготовка конституционной реформы. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.

Всего в орган вошли 150 человек: по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. 45 человек — по 15 от каждой группы — займутся подготовкой конституционных проектов, которые будут приняты в случае одобрения большинства участников.

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