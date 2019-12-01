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В Ленобласти найден мертвым замначальника полиции Тихвинского района

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замначальника ОМВД по Тихвинскому району Ленинградской области Роман Карманов внезапно скончался в Бокситогорском районе. Об этом 30 ноября сообщило издание 47News.

Отмечается, что тело 44-летнего подполковника полиции в частном доме деревни Астрачи Бокситогорского района обнаружил его заместитель. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Карманов должен был выйти из отпуска в субботу. Когда этого не произошло, его начали искать.

По данным издания, Карманов на службе с 1994 года, с 19 лет. В 2001-м он окончил Петербургский университет МВД по специальности «юриспруденция».

27 ноября сообщалось, что в Ленинградской области задержали двух подозреваемых в серии краж из домов в поселениях Выборгского и Приозерского районов.

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