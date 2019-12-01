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Индия испытала способную нести ядерный заряд ракету

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Фото: commons.wikimedia.org
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Индия провела испытания баллистической ракеты средней дальности Agni-III, способной нести ядерный боезаряд. Об этом 30 ноября сообщило агентство PTI.

Отмечается, что испытания проводились в темное время суток. Пуск осуществлялся с мобильной установки на острове Абдул Калам вблизи штата Орисса.

17-метровая ракета Agni-III обладает диаметром 2 м и стартовой массой около 50 т. Дальность ее полета — 3,5 тыс. км.

29 ноября стало известно, что вооруженные силы Индии провели успешные пуски противотанковых ракет Spike. Этот тип ракет относится к четвертому поколению и производится в Израиле. Предполагается, что снаряд может поражать любую цель на расстоянии 4 км.

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