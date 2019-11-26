Прямой эфир
Сюжет:

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.

Флаг в другие руки: легкоатлеты готовы создать новую федерацию
Дмитрий Шляхтин, руководивший ВФЛА, ушел в отставку

«Пока это только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена <...> руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов», — цитирует главу МИДа ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, в результате чего российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, пройдет 9 декабря.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося около трех лет. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом идет навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ОКР анонсировал полную замену руководства ВФЛА
Прыгун в воду Захаров отстранен на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019