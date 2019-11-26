Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.

«Пока это только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена <...> руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов», — цитирует главу МИДа ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, в результате чего российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, пройдет 9 декабря.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося около трех лет. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом идет навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции.