Мужчина погиб на пожаре в Коми

В Усть-Цимлемском районе Республики Коми произошел пожар в частном жилом доме в пст. Харьяга. Погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по республике.

Информация о возгорании в доме на Озерной улице поступила 25 ноября в 20:38. Спасатели прибыли через 19 минут. Ликвидация пожара была объявлена в 5:30 утра, пишет ИА «Комиинформ».

На месте происшествия обнаружено тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Дом был уничтожен на площади 96 кв. м.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. В тушении были задействованы пять человек личного состава, семь человек из добровольной пожарной команды, 13 местных жителей и три единицы техники.

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Коми начался пожар на шахте «Ярегнефти». Под землей находились 45 горняков, 33 сами поднялись на поверхность. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям. Возгорание было локализовано на площадь 2 тыс. м.

Один из трех спасенных горняков доставлен в больницу в понедельник, судьба двух человек неизвестна.