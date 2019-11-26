Турникеты заменили на станции метро Петербурга за 27 млн рублей

В вестибюле станции «Горьковская» метро Петербурга установили новые турникеты. Обновление обошлось в 24,7 млн рублей. Заказчиком работ выступило ГУП «Петербургский метрополитен».

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, на которые ссылается телеканал «78», заявки на работы принимались в первой половине октября.

В середине октября сообщалось, что в Петербурге построят кольцевую линию метро. Ее первой частью станет участок от станции «Большой проспект» до «Лесной-2». К проектированию линии должны приступить в 2021 году.