Прямой эфир

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор в преддверии «черной пятницы» дал советы покупателям по приобретению товаров. Перечень рекомендаций был размещен во вторник, 26 ноября, на официальном сайте ведомства.

В один клик: стоит ли покупать автомобиль в интернете
Продажа автомобилей онлайн, скорее всего, так и не приживется

Первым советом стала проверка цены на товар со скидкой у других продавцов. Специалисты отметили, что если товар резко подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, то привлечь продавца к ответственности невозможно.

Также покупателей предостерегают от покупки по слишком низкой цене, поскольку это может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Стоит обратить внимание и на стоимость доставки, так как дешевизна товара может компенсироваться дорогой доставкой.

В Роспотребнадзоре рассказали и о возможности возврата денег, в случае если товар был приобретен на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах). Покупатель может заявить требование о возврате денег такому посреднику при условии, что товар не был доставлен в срок. Подчеркивается, что деньги вернутся в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем требования. При этом до покупки необходимо выяснить у продавца сроки доставки товара.

Напоследок, в ведомстве призвали остерегаться фишинговых сайтов и ресурсов, поскольку их основная цель — сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

13 ноября сообщалось, что за время акции «Всемирный день шопинга» 11 и 12 ноября россияне совершили более 30 млн покупок на сумму 17,2 млрд рублей на «AliExpress Россия» (включает AliExpress и локальный маркетплейс Tmall).

Во время распродажи граждане России тратили на AliExpress около 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.

15 ноября ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в Сети. Согласно статистике, от компульсивного шопинга страдает каждый 20-й человек (5% населения планеты).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ
Российские покупатели назвали самую бесполезную бытовую технику

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019