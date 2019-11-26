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Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей интернета

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Фото: facebook.com/Laura Lee Lewis
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Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис 19 ноября на своей странице в Facebook опубликовала домашнее задание дочери, где предлагается выбрать, какая из двух нарисованных девочек является «толстой».

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По мнению женщины, данное задание является примером бодишейминга, который дети воспринимают гораздо острее, чем взрослые. Она полагает, что авторы задания могли бы нарисовать на картинке что угодно, кроме человека. Ее точку зрения разделили некоторые другие пользователи Facebook. По их мнению, такие задания сводят на нет усилия родителей, которые учили своих детей любить и уважать себя и других.

«Унизительно. Я бы обратилась к президенту США, чтобы он разобрался с этой школой», — написала пользователь под именем Трена Хилл, передает «РИА Новости».

Другие пользователи Facebook, наоборот, в этом задании не увидели ничего плохого. По мнению некоторых из них, Льюис отреагировала слишком остро и простая тетрадка не может на что-либо повлиять и кого-либо оскорбить.

«Ожирение и болезни сердца — основная причина смерти американцев. Это задание позволит показать детям, что нельзя вести нездоровый образ жизни, который их убивает», — написал пользователь под именем Билли Бедвелл.

Ранее, 8 ноября, стало известно о том, как жительницу Китая госпитализировали с инфарктом миокарда после того, как она попыталась объяснить сыну домашнее задание по математике.

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