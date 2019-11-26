Прямой эфир

Адвокат Голосной подтвердил отмену уголовного дела

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердила, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела.

ГОСТ в горле: пивоваров обяжут производить напитки по государственным стандартам
Такая мера содержится в депутатском законопроекте, который получил поддержку Минфина

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», — цитирует во вторник, 26 ноября, Илью Брыка «РИА Новости». По его словам, в настоящее время он пытается попасть к подзащитной в СИЗО. Решение о возбуждении в отношении нее уголовного дела Брык назвал незаконным.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной. В ближайшее время, добавила газета, Голосную освободят, так как она арестована без уголовного дела.

В понедельник суд заключил Голосную под стражу до 20 января 2020 года. Защита намеревалась обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Чиновница своей вины не признала.

21 ноября замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в Следственный комитет. По данным следствия, Голосная знала, что оборудование компании ООО «Альфа-групп» для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматизированную систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Но превысила свои должностные полномочия, приказав сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что продукция «Альфа-групп» опломбирована.

Благодаря этому компания производила пиво без передачи данных в ЕГАИС и уклонилась от уплаты налогов на сумму 58 млн 145 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замглавы Росалкогольрегулирования покинул пост
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019