Адвокат Голосной подтвердил отмену уголовного дела

Защита заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердила, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела.

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию», — цитирует во вторник, 26 ноября, Илью Брыка «РИА Новости». По его словам, в настоящее время он пытается попасть к подзащитной в СИЗО. Решение о возбуждении в отношении нее уголовного дела Брык назвал незаконным.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной. В ближайшее время, добавила газета, Голосную освободят, так как она арестована без уголовного дела.

В понедельник суд заключил Голосную под стражу до 20 января 2020 года. Защита намеревалась обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Чиновница своей вины не признала.

21 ноября замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в Следственный комитет. По данным следствия, Голосная знала, что оборудование компании ООО «Альфа-групп» для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматизированную систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Но превысила свои должностные полномочия, приказав сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что продукция «Альфа-групп» опломбирована.

Благодаря этому компания производила пиво без передачи данных в ЕГАИС и уклонилась от уплаты налогов на сумму 58 млн 145 тыс. рублей.