РФ заявила о готовности обсудить с Великобританией визовый режим

Россия будет готова обсуждать с Великобританией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил посол РФ в Соединенном королевстве Андрей Келин.

«Облегчение визового режима — хорошая идея, но в этом деле мы можем действовать только на основе взаимности <...> Если будет проявлена готовность, мы с большим интересом отнесе

мся к тому, чтобы начать диалог об облегчении визового режима для всех категорий граждан», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Он напомнил, что существует соглашение между Россией и Евросоюзом (ЕС), которое подразумевает безвизовые поездки для дипломатов, а также значительное облегчение визового режима для ряда категорий граждан, в том числе студентов, ученых, учащихся и журналистов.

Келин подчеркнул, что оно «чуть было не трансформировалось в соглашение о дальнейшем облегчении поездок», на что российская сторона была согласна, и рассказал, что Россия позволила практически всем странам ЕС пользоваться электронными визами для поездки в Калининград и на Дальний Восток. Однако посол констатировал, что в отношениях с Великобританией настолько далеко продвинуться не удалось.

19 ноября источник «РИА Новости» сообщил, что британская сторона без объяснения причин не выдала визы в 2019 году нескольким российским журналистам. Речь шла о собственных корреспондентах, которые направлялись на работу в Великобританию. Одному из них не продлили визу, другому не выдали. В российском МИДе эту информацию подтвердили.

Собеседник агентства назвал произошедшее нарушением прав работников СМИ, связанных с исполнением ими профессиональных обязанностей. По его словам, в последние годы такая дискриминация стала «британской традицией».

6 ноября ведущая телеканала RT Анна Книшенко рассказала, что российским журналистам за рубежом закрыт доступ в огромное количество учреждений, многим поступают угрозы здоровью и жизни.