Вольер со страусами загорелся в зоопарке в Омской области

Во время пожара в государственном Большереченском зоопарке Омской области погиб один страус. Возгорание произошло в помещении для этого вида. Огонь не распространился на другие вольеры.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, горение удалось оперативно ликвидировать. Всего в вольере было четыре страуса (два находились внутри домика, два на улице), передает ИА «Город55». По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Как стало известно 20 ноября, в оренбургском приюте для животных «Я — живой!» произошел пожар. Погибли собаки, которые оставались в зимнем вольере. За два часа огонь уничтожил перегородки, внутреннюю отделку и предметы на площади 50 кв. м. Девять взрослых животных и пять щенков задохнулись от продуктов горения.