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Сеул выразил Пхеньяну протест в связи со стрельбами в Желтом море

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Фото: REUTERS/KCNA
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Республика Корея выразила КНДР протест в связи с недавними артиллерийскими стрельбами в Желтом море. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-секретарь министерства национальной обороны Южной Кореи Чхве Хён Су.

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Протест Сеул выразил по западному межкорейскому военному каналу. Соответствующее заявление, по ее словам, направлено в письменном виде, отмечает агентство Yonhap.

Накануне представитель южнокорейского минобороны отметила, что стрельбы, проведенные КНДР, нарушают соглашение от 19 сентября, подписанное командованиями армий двух государств. Она призвала Пхеньян к соблюдению ранее достигнутых двусторонних договоренностей. КНДР должна «немедленно прекратить любую военную активность в пограничных районах», так как она усиливает напряженность в регионе.

По мнению экспертов, в стрельбах были задействованы 76,2-миллиметровые береговые артиллерийские установки КНДР с дальностью поражения около 12 км.

25 ноября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на приграничном с Южной Кореей острове Чханниндо на юго-западном побережье страны. Глава государства дал начальнику Генштаба «задание, связанное с повышением боевой мощи и изменяющимися боевыми задачами оборонительной части».

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