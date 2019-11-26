Сенатор США обвинил Эрдогана в пересечении Турцией красной линии из-за С-400

Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пересек «красную линию», начав тестирование российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 25 ноября он написал на своей странице в Twitter.

«Спустя две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган показывает пальцем нос (президенту) Трампу, США и НАТО и пересекает еще одну красную линию с С-400», — написал он.

Сенатор отметил, что сложившаяся ситуация требует от Трампа наложения санкций. Также он потребовал от госсекретаря США Майка Помпео начать противостоять Турции, в связи с якобы имевшими место нарушениями ранее достигнутых соглашений о зоне безопасности и нападений на курдов.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что вооруженные силы Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400.

Отмечалось, что оборудование будут испытывать вместе с боевыми самолетами ВВС Турции. Предположительно, в районе будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.

В Пентагоне указали, что не будут строить догадки относительно того, почему Турция «выбрала в партнеры Россию, а не США и НАТО», но решение Анкары о российских С-400 якобы несовместимо с ее обязательствами перед Североатлантическим альянсом, пишет ТАСС.

Соглашение на поставку российских ЗРК С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения и грозили санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.