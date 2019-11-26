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Кипяток хлынул в квартиры после подачи тепла в Чебаркуле

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Несколько квартир пострадали во время новой коммунальной аварии в Чебаркуле. После запуска системы отопления в помещения хлынул кипяток. Ситуацию не удавалось урегулировать в течение нескольких часов.

Как пишет сайт «Первого областного», инцидент произошел в доме на улице Каширина. Местные жители рассказали, что накануне слесари закрыли дыру в водопроводе хомутом вместо того, чтобы заварить. Из-за этого и возникла течь. От кипятка пострадали стены, перегорела проводка.

Теперь жители требуют выплаты компенсаций. В городском управлении социальной защиты населения сообщили, что в ближайшее время на место инцидента отправится комиссия для определения нанесенного ущерба. Весь пакет документов направят в министерство социальных отношений Челябинской области для оказания помощи пострадавшим.

Агентство напоминает, что в Чебаркуле около недели устраняли последствия крупной коммунальной аварии. Десятки домов и два детских сада остались без отопления и горячей воды. В город приезжал губернатор Алексей Текслер. Сейчас система водоснабжения восстановлена.

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