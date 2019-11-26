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В «Рособоронэкспорте» заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Несмотря на санкции, «Рособоронэкспорт» будет экспортировать оружие на сумму не менее $13 млрд в год. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора компании Александра Михеева.

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«Рособоронэкспорт», несмотря на санкции, которые мы считаем исключительно проявлением недобросовестной конкуренции, в последние годы сумел достичь уровня более $13 млрд ежегодно, и мы не собираемся опускать эту планку», — заявил он в интервью агентству.

Также Михеев отметил, что за прошедшие 19 лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения вырос более чем в четыре раза, с $3,3 млрд в 2001 году до $13,7 млрд в 2018-м.

Ранее в этот же день гендиректор «Рособоронэкспорта» заявил, что Россия поставит Турции по опциону второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400. Он подчеркнул, что технические вопросы с турецкой стороной решены, на данный момент ведутся переговоры по финансовой составляющей.

Также Михеев добавил, что в 2019 году Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

В августе 2018 года в США заявили, что не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта — до 600 км, радиус зоны поражения — 400 км.

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