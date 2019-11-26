Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа передает 26 ноября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Комментируя заявление источника в дипломатических кругах, который назвал встречу между Путиным и Трампом бессмысленной, поскольку у американского президента «связаны руки» и он «ничего не может сделать», Песков заявил, что в Кремле с таким утверждением не согласны.

Ранее 26 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что в Москве скептически настроены по поводу перспектив встречи Путина и Трампа.

В последний раз российский и американский президент встречались в ходе саммита G20 в Осаке в июле нынешнего год. 5 ноября Песков заявил об отсутствии конкретных планов по поводу новой встречи Путина и Трампа.