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Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа передает 26 ноября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Комментируя заявление источника в дипломатических кругах, который назвал встречу между Путиным и Трампом бессмысленной, поскольку у американского президента «связаны руки» и он «ничего не может сделать», Песков заявил, что в Кремле с таким утверждением не согласны.

Ранее 26 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что в Москве скептически настроены по поводу перспектив встречи Путина и Трампа.

В последний раз российский и американский президент встречались в ходе саммита G20 в Осаке в июле нынешнего год. 5 ноября Песков заявил об отсутствии конкретных планов по поводу новой встречи Путина и Трампа.

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