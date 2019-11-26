«Рособоронэкспорт» заявил о намерении поставить второй полк С-400 для Турции

Россия поставит Турции по опциону второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Рособороэкспорта» Александра Михеева.

«Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400. — Ред.)», — рассказал он в интервью агентству. По словам Михеева, задание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной, но какое и в каких объемах — он не уточнил.

Также гендиректор «Рособороэкспорта» подчеркнул, что технические вопросы с турецкой стороной решены, на данный момент ведутся переговоры по финансовой составляющей.

Отмечается, что в 2019 году Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Ранее в этот день сообщалось, что США обвинили Турцию в пересечении границы дозволенного, начав испытывать радиолокационные станции (РЛС) С-400. По словам американского сенатора Кристофера Ван Холлена, президент США Дональд Трамп теперь обязан ввести санкции против Анкары.

Накануне, 25 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что вооруженные силы Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400. Отмечалось, что оборудование будут испытывать вместе с боевыми самолетами ВВС Турции. Предположительно, в районе будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.

Соглашение на поставку российских ЗРК С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения и грозили санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта — до 600 км, радиус зоны поражения — 400 км.