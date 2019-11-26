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Спецназ в Тбилиси разогнал водометами оппозиционеров у парламента

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Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
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Сотрудники грузинского спецназа оттеснили водометами оппозиционеров, пикетировавших здание парламента в Тбилиси с требованием изменить избирательную систему. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает «Первый канал» Грузии.

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На данный момент спецназ мобилизован перед парламентом и на прилегающих к зданию улицах. На проспекте всё еще находятся несколько десятков участников акции, при этом автомобильное движение восстановлено.

По данным МВД Грузии, у здания законодательного органа были задержаны 28 человек, трое получили различные травмы. Пострадавшим была оказана соответствующая помощь в медицинских учреждениях, передает телеканал.

Накануне, 25 ноября, грузинские оппозиционные партии начали пикетировать здание парламента с целью блокировать заседание парламента на следующий день. Также в этот день участники акции протеста устроили пикет возле ресторана, в который отправилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Протестные акции в Тбилиси начались в середине ноября. Для разгона демонстрантов спецназу пришлось применить силу — слезоточивый газ, водометы и дубинки, а также самостоятельно разбирать палатки митингующих. В результате им удалось оттеснить оппозиционеров от здания парламента. Несколько человек были задержаны за неповиновение правоохранителям и хулиганство.

14 ноября парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе с нулевым избирательным барьером, по которой планировалось проводить депутатские выборы в 2020 году. Против документа выступило большинство мажоритарных депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», которая и разрабатывала законопроект, а ряд депутатов и вовсе вышли из партии.

Этим фактом возмутилась оппозиция, так как проведение выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников протестов, разгоревшихся в Грузии в июне после сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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