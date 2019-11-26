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На портале «Госуслуги» зарегистрировались более 100 млн пользователей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В течение 2019 года на портале «Госуслуги» зарегистрировался стомиллионный пользователь. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи России.

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По данным ведомства, в течение года каждый месяц на «Госуслугах» регистрировались 1,4 млн новых пользователей. Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на экзамен в ГАИ и получения водительского удостоверения. Также в десятку популярных сервисов входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрации по месту жительства и пребывания и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.

Как рассказал замглавы ведомства Максим Паршин, весной планируется запустить существенное обновление мобильного приложения «Госуслуги» в части интерфейса и функционала.

«Скоро порталу исполнится 10 лет — время переосмыслить формат предоставления государственных электронных услуг. Мы ведем работу над созданием суперсервисов, каждый из которых соответствует распространенной жизненной ситуации: рождению ребенка, поступлению в вуз, регистрации прав на недвижимость», — рассказал он.

Ранее, 19 ноября, СМИ сообщили о согласовании МВД и Минэкономики порядка продажи «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

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