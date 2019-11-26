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Прыгун в воду Захаров отстранен на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

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Фото: ТАСС/PA Images/Jane Barlow
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Антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) отстранила от соревнований чемпиона Олимпийских игр 2012 года в прыжках в воду россиянина Илью Захарова на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов. Об этом 26 ноября сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранен на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го», — цитирует главу федерации «РИА Новости».

Захаров завоевал золото ОИ-2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина. За спортсменом остается право обжаловать решение FINA в Спортивном арбитраже.

Однако, по данным Власенко, Захаров не намерен подавать апелляцию, и в ближайшее время завершит карьеру.

25 ноября сообщалось, что комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

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