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Адвокат историка Соколова рассказал о его возможном переводе в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве девушки, после передачи его дела в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России, могут перевести в московский изолятор «Матросская Тишина». Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

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«Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из «Крестов» (изолятор в Санкт-Петербурге. — Ред.) в «Матросскую Тишину», — заявил он.

Адвокат добавил, что это увеличит процессуальные издержки, хотя и может прекратить регулярную утечку информации, составляющую тайну предварительного следствия, как это происходило в Санкт-Петербурге.

При этом Почуев уверен, что перевод осложнит 85-летним родителям Соколова доставку передач сыну.

9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге был спасен доцент СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке следователи обнаружили две отсеченные женские руки. Позже во время обысков в квартире Соколова были найдены останки аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Мужчина был доставлен в госпиталь, где позже сознался в убийстве девушки, с которой он состоял в отношениях.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела.

11 ноября подозреваемый был арестован Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга до 8 января 2020 года.

25 ноября сообщалось, что дело Соколова передано в Центральный аппарат СК РФ.

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