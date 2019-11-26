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Папа римский направил приветствие Путину

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Фото: TASS/Zuma
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Папа римский Франциск, пролетая в самолете над территорией РФ, направил российскому президенту Владимиру Путину приветственную телеграмму. Об этом 26 ноября сообщила служба печати Святого престола.

Отмечается, что послание было отправлено в момент возвращения понтифика в Ватикан из Японии.

«Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации», — цитирует телеграмму ТАСС.

Папа римский также отметил, что желает президенту и россиянам божьего благословения, мира и радости.

В июле Владимир Путин провел встречу с понтификом в Ватикане и рассказал подробности разговора с папой Франциском. По словам российского лидера, среди настольных книг понтифика — произведения русских классиков Федора Достоевского и Льва Толстого.

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