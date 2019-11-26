Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 ноября

В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается переменная облачность и до –4 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Отмечается, что днем температура в столице будет варьироваться от –2 до –4.

Ожидается южный ветер 5–10 м/с, атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

В ночь на среду может похолодать до –5 градусов.

23 ноября врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная «марсианская» погода в Москве. По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать споры плесени из гниющей травы.