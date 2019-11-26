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С начала года россияне заключили 93 тыс. брачных договоров

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В январе–октябре 2019 года нотариусы удостоверили 92,9 тыс. брачных договоров, что в три раза превышает показатели пятилетней давности. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Федеральная нотариальная палата (ФНП).

По географическому признаку регионами-лидерами по числу заключенных брачных соглашений в 2019 году стали Москва и Санкт-Петербург (свыше 20% от общего числа), Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

По прогнозу ФНП, по итогам декабря число заверенных документов превысит отметку в 110 тыс. — именно столько было в 2018 году, установившему рекорд по количеству заключенных брачных контрактов.

«Если раньше брачный договор воспринимался как верный признак брака по расчету, то сегодня всё большее число граждан видят в нем эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить многие споры», — комментирует статистику президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

В ближайшее время шансов оспорить брачный договор в одностороннем порядке может стать еще меньше. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, в рамках которого предлагается ограничить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным. Норма призвана исключить ситуации, когда документ оспаривается на основе довольно неоднозначного с юридической точки зрения аргумента — «условия контракта поставили супруга в крайне неблагоприятное положение».

По мнению автора инициативы, главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, предлагаемые поправки позволят повысить правовую определенность в отношениях бывших супругов, а также обеспечить действие принципа «договоры должны соблюдаться».

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