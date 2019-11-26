В США рассказали о попытке создать размещаемые на дне ракеты

Пентагон в 2013 году работал над программой, предполагавшей развертывание атомными подводными лодками с крылатыми ракетами глубоководных станций. Об этом сообщило американское издание The Drive.

Отмечается, что управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA) минобороны США изучало возможности запуска беспилотных летательных аппаратов из размещенных на дне океана капсул. Позже программу свернули.

В ноябре 2017 года ТАСС распространил заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о входящем в арсенал Вооруженных сил России новейшем вооружении, где среди прочего были названы ракеты донного базирования «Скиф».

По данным открытых источников, опытно-конструкторская работа «Скиф» предполагает создание транспортно-пускового контейнера для баллистических ракет, который позволит запускать их с большой глубины.