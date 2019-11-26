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В США рассказали о попытке создать размещаемые на дне ракеты

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Северного флота
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Пентагон в 2013 году работал над программой, предполагавшей развертывание атомными подводными лодками с крылатыми ракетами глубоководных станций. Об этом сообщило американское издание The Drive.

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Отмечается, что управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA) минобороны США изучало возможности запуска беспилотных летательных аппаратов из размещенных на дне океана капсул. Позже программу свернули.

В ноябре 2017 года ТАСС распространил заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о входящем в арсенал Вооруженных сил России новейшем вооружении, где среди прочего были названы ракеты донного базирования «Скиф».

По данным открытых источников, опытно-конструкторская работа «Скиф» предполагает создание транспортно-пускового контейнера для баллистических ракет, который позволит запускать их с большой глубины.

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