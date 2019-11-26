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Соловьев сравнил Зеленского с завхозом

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Twitter телефонный разговор президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сравнив последнего с завхозом.

Таким образом журналист отреагировал на заявление пресс-службы украинского лидера в Facebook о том, что он попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.

Соловьев назвал Зеленского завхозом и заявил, что тот «так ничего и не понял».

Телефонный разговор между президентами России и Украины Путиным и Зеленским состоялся в понедельник, 25 ноября, по инициативе украинской стороны в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате».

Арестованные в Керченском проливе корабли были переданы Украине 18 ноября. В свою очередь украинская сторона заявила об ужасном состоянии судов, в частности сообщалось, что на кораблях отсутствует различное оборудование и инвентарь, в том числе плафоны, розетки и унитазы.

В ответ на эти обвинения ФСБ опубликовало кадры внешнего и внутреннего состояния судов, на которых видно, что корабли находились «в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

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