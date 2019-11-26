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Проникшая в поместье Трампа китаянка получила восемь месяцев тюрьмы

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Фото: TASS/Zuma
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Гражданка Китая Чжан Юйцзин была приговорена федеральным судом Южного округа штата Флорида к восьми месяцам лишения свободы за незаконное проникновение на территорию поместья американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом во вторник, 26 ноября сообщает ТАСС.

«Подсудимая приговорена к восьми месяцам заключения в (учреждениях. — Ред.) Федерального бюро тюрем США», — говорится в сообщении.

В начале апреля гражданка Китая с четырьмя телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа. Женщина убедила охранников, что является членом закрытого клуба Мар-а-Лаго и хочет воспользоваться бассейном, после чего ее пропустили.

В имении Трампа она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Охраннику при этом она показала приглашение, написанное на китайском.

Так как никакого мероприятия не планировалось, женщину задержали.

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