Российские ученые создали «суперсталь» для работ в Арктике

Ученые Государственного научного центра «Центральный научно-исследовательский институт технологий машиностроения» (ЦНИИТМАШ) и компании «Уральская сталь» разработали технологию промышленного производства толстолистового проката из новых марок стали.

Сообщается, что разработка «суперстали» началась весной, ее материал и технология нужны для использования в проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться в условиях крайнего севера.

«По своим характеристикам новые марки стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ», — говорится в сообщении ЦНИИТМАШ.

Осенью успешно проведена плавка и прокатана опытная партия листов толщиной от 10 до 50 мм, а также проверены режимы их термообработки. В настоящее время ученые проводят исследования и испытания металлургичекого качества, сварочно-технологических и служебных характеристик опытной партии листового проката.

В мировой практике такой металл используют для изготовления резервуаров, танков и оборудования для СПГ.

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