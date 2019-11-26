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Зеленский ужесточил наказание за фальсификацию лекарств

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон ужесточает уголовное наказание.

В частности, за изготовление, приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта или сбыт фальсифицированных лекарственных препаратов нарушители будут лишены свободы на срок от пяти до восьми лет.

За повторные нарушения, по предварительному сговору группой лиц или в крупных размерах будет предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Если преступные действия повлекут за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то нарушителей ожидает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

8 октября стало известно, что президентская партия «Слуга народа» подготовила законопроект, регламентирующий легализацию медицинской марихуаны.

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